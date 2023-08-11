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Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 11:47
Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ
Ракета Taurus, фото Getty Images

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет "Taurus" со складов Бундесвера в ближайшие месяцы, канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать их перед тем.

Источник: "Spiegel" со ссылкой на свои источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По информации немецкого издания, сейчас по этому вопросу продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается аннексированного РФ Крыма.

Глава немецкого правительства "очень обеспокоен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

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По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. В промышленных кругах говорили, что такое ограничение системы вполне возможно, но займет несколько недель.

Источники сообщают, что если раньше канцлер ФРГ был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то сейчас это условие уже не играет главной роли.

Ранее появилась информация, что правительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

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Администрация Байдена до сих пор отказывалась от поставок ракет ATACMS. Но смена курса в Вашингтоне также может быть неизбежной.

По данным Politico, президент Байден в четверг обратится к Конгрессу США с просьбой одобрить новый пакет вооружений для Украины. Неясно, будет ли этот пакет включать ракеты ATACMS, о которых Киев просит уже несколько месяцев.

Читайте также: Шольц против, коалиция за: как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus

Темы: ГерманияШольцпомощь Украинеоружие
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