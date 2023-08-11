Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Київзеленбуд" проходять обшуки

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 11:47
У Київзеленбуд проходять обшуки
КОЛАЖ ПРОКУРАТУРИ

Поліція зранку 11 серпня проводить обшуки в приміщеннях "Київзеленбуд".

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: "Київзеленбуд" запевнив, що "надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє розслідуванню".

Востаннє слідчі дії тут відбувались у квітні.

Реклама:

Нагадаємо:

  • У 2020 році НАБУ і САП повідомили про підозру семи особам в причетності до заволодіння майже 78 млн грн КО "Київзеленбуд". Пізніше підозру вручили ще трьом людям, і розмір шкоди збільшився. 

  • За інформацією слідства, у 2016-2018 роках "Київзеленбуд" провів тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Посадовці відомства фактично забезпечили перемогу у тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами. Крім того, ці компанії придбали техніку не у виробника, а в посередника.

    ВІДЕО ДНЯ

  • Частину коштів учасники схеми перерахували на рахунки компаній за кордоном, а звідти – на підконтрольну їм компанію. Загальна сума збитків - 115,19 млн грн.

  • У червні цього року ВАКС оголосив у міжнародний розшук колишню виконувачку обов'язків генеральної директорки "Київзеленбуду" Наталію Бєлоусову, яку звинувачують в причетності до розкрадання понад 115 млн гривень комунального підприємства. 

Теми: КиївобшукиКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ

фотоУ Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони

фотоМасштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей

На війні загинув депутат Київської міськради

Усі новини...
Київ
Куртки та костюми для ЗСУ зі збитками 35 млн: директору фабрики оголосили підозру
По всій Україні вила тривога: у Києві працювало ППО
На Київ попадали уламки ракет: зокрема, на територію дитячої лікарні – Кличко
Останні новини
15:20
Росіяни знайшли нового командувача Повітряно-космічних сил РФ замість Суровікіна
15:00
ОпитувнняЛише 9% українців спілкуються виключно російською
14:57
У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки
14:55
Нічна атака Росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії
14:55
Українські захисники не дають окупантам просуватися на Куп'янському напрямку – Синєгубов
14:45
фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
14:27
фотоРосіяни поцілили у кухню пенсіонерки в Херсоні, її госпіталізовано
14:24
інфографікаУкраїнці наростили темпи взяття мікрокредитів: щомісяця укладають понад 650 тисяч угод
14:17
Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ
13:51
Гордість та страх: які емоції переживають українці, думаючи про країну
Усі новини...
Реклама: