У "Київзеленбуд" проходять обшуки

Поліція зранку 11 серпня проводить обшуки в приміщеннях "Київзеленбуд".

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: "Київзеленбуд" запевнив, що "надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє розслідуванню".

Востаннє слідчі дії тут відбувались у квітні.

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Нагадаємо:

У 2020 році НАБУ і САП повідомили про підозру семи особам в причетності до заволодіння майже 78 млн грн КО "Київзеленбуд". Пізніше підозру вручили ще трьом людям, і розмір шкоди збільшився.

За інформацією слідства, у 2016-2018 роках "Київзеленбуд" провів тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Посадовці відомства фактично забезпечили перемогу у тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами. Крім того, ці компанії придбали техніку не у виробника, а в посередника. ВІДЕО ДНЯ

Частину коштів учасники схеми перерахували на рахунки компаній за кордоном, а звідти – на підконтрольну їм компанію. Загальна сума збитків - 115,19 млн грн.

У червні цього року ВАКС оголосив у міжнародний розшук колишню виконувачку обов'язків генеральної директорки "Київзеленбуду" Наталію Бєлоусову, яку звинувачують в причетності до розкрадання понад 115 млн гривень комунального підприємства.