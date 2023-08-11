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В "Киевзеленстрое" проходят обыски

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 августа 2023, 11:47
В Киевзеленстрое проходят обыски
КОЛЛАЖ ПРОКУРАТУРЫ

Полиция утром 11 августа проводит обыски в помещениях "Киевзеленстроя".

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: "Киевзеленстрой" заверил, что "предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует расследованию".

Напомним:

  • В 2020 году НАБУ и САП сообщили о подозрении семи лицам в причастности к завладению почти 78 млн грн КО "Киевзеленстрой". Позже подозрение вручили еще трем людям, и размер ущерба увеличился.
  • По информации следствия, в 2016-2018 годах "Киевзеленстрой" провел тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Чиновники ведомства фактически обеспечили победу в тендерах заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам. Кроме того, эти компании приобрели технику не у производителя, а у посредника.
  • Часть средств участники схемы перечислили на счета компаний за рубежом, а оттуда - на подконтрольную им компанию. Общая сумма убытков - 115,19 млн грн.
  • В июне этого года ВАКС объявил в международный розыск бывшую исполняющую обязанности генерального директора "Киевзеленстроя" Наталью Белоусову, которую обвиняют в причастности к хищению более 115 млн гривен коммунального предприятия.

Темы: КиевобыскиКГГА
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