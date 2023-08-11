В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Пятница, 11 августа 2023, 11:47
Полиция утром 11 августа проводит обыски в помещениях "Киевзеленстроя".
Источник: пресс-служба КГГА
Детали: "Киевзеленстрой" заверил, что "предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует расследованию".
Напомним:
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- В 2020 году НАБУ и САП сообщили о подозрении семи лицам в причастности к завладению почти 78 млн грн КО "Киевзеленстрой". Позже подозрение вручили еще трем людям, и размер ущерба увеличился.
- По информации следствия, в 2016-2018 годах "Киевзеленстрой" провел тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Чиновники ведомства фактически обеспечили победу в тендерах заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам. Кроме того, эти компании приобрели технику не у производителя, а у посредника.
- Часть средств участники схемы перечислили на счета компаний за рубежом, а оттуда - на подконтрольную им компанию. Общая сумма убытков - 115,19 млн грн.
- В июне этого года ВАКС объявил в международный розыск бывшую исполняющую обязанности генерального директора "Киевзеленстроя" Наталью Белоусову, которую обвиняют в причастности к хищению более 115 млн гривен коммунального предприятия.
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