Пентагон оцінив тактику наступу ЗСУ: здійснили диво, загнавши росіян в оборону

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили тактику наступу Збройних сил України, вказавши на видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера

Деталі: Відповідаючи на питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, генерал заявив, що не збирається "стояти на трибуні, і вгадувати дії командира української армії лінії фронту".

"Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося", – додав він.

За його словами, "українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ".

"І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості, і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі, з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу", – зазначив Райдер.

"Тож (це) видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Надалі ми продовжуватимемо консультуватися з ними, продовжуватимемо надавати їм тренування, щоб вони могли повернути собі їхню суверенну територію та врешті-решт перемогти в цій боротьбі", – резюмував генерал.

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