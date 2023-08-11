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Пентагон оценил тактику наступления ВСУ: совершили чудо, загнав россиян в оборону

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 11:57
Пентагон оценил тактику наступления ВСУ: совершили чудо, загнав россиян в оборону
Патрик Райдер, фото: Getty Images

В Министерстве обороны Соединенных Штатов оценили тактику наступления Вооруженных сил Украины, указав на выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера

Детали: Отвечая на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны за короткий промежуток времени учений, генерал заявил, что не собирается "стоять на трибуне, и угадывать действия командира украинской армии линии фронта".

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", – добавил он.

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По его словам, "украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ".

"И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени", – отметил Райдер.

"Поэтому (это) выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними, продолжать предоставлять им тренировки, чтобы они могли вернуть себе их суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе", – резюмировал генерал.

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Темы: контрнаступлениевойнаВооруженные силыСША
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