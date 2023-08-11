Кулеба пояснив "прорив" у Джидді: Динамікою задоволені

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "проривом" для Києва переговори в Саудівській Аравії за участі представників 42 країн світу 4-5 серпня, бо ця зустріч залучила ширше коло країн.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв'ю Reuters, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами українського міністра, за останні тижні кількість зацікавлених в участі у таких зустрічах, як у Джидді, країн "різко зросла".

Кулеба додав, що це закладає важливий фундамент для майбутніх переговорів про українське бачення миру.

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Пряма мова: "Ми повністю задоволені динамікою цього процесу. Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, тому що вперше ми зібрали разом країни, які представляють (весь) світ, а не лише Європу та Північну Америку".

Деталі: На думку глави МЗС України, "якщо країна хоче бути в авангарді світової політики, вона повинна стати частиною цих координаційних зустрічей".

Цьому передувало: Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

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