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Кулеба объяснил "прорыв" в Джидде: Динамикой довольны

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 13:33

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "прорывом" для Киева переговоры в Саудовской Аравии с участием представителей 42 стран мира 4-5 августа, потому что эта встреча привлекла более широкий круг стран.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью Reuters, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам украинского министра, за последние недели количество заинтересованных в участии в таких встречах, как в Джидде, стран "резко возросло". 

Кулеба добавил, что это закладывает важный фундамент для будущих переговоров об украинском видении мира.

Прямая речь: "Мы полностью удовлетворены динамикой этого процесса. Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, потому что впервые мы собрали вместе страны, которые представляют (весь) мир, а не только Европу и Северную Америку".

Детали: По мнению главы МИД Украины, "если страна хочет быть в авангарде мировой политики, она должна стать частью этих координационных встреч".

Этому предшествовало: После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

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Темы: Кулеба ДмитрийСаудовская Аравияформула мирамир
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