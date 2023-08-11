Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба объяснил "прорыв" в Джидде: Динамикой довольны

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 13:33

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "прорывом" для Киева переговоры в Саудовской Аравии с участием представителей 42 стран мира 4-5 августа, потому что эта встреча привлекла более широкий круг стран.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью Reuters, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам украинского министра, за последние недели количество заинтересованных в участии в таких встречах, как в Джидде, стран "резко возросло". 

Кулеба добавил, что это закладывает важный фундамент для будущих переговоров об украинском видении мира.

Реклама:

Прямая речь: "Мы полностью удовлетворены динамикой этого процесса. Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, потому что впервые мы собрали вместе страны, которые представляют (весь) мир, а не только Европу и Северную Америку".

Детали: По мнению главы МИД Украины, "если страна хочет быть в авангарде мировой политики, она должна стать частью этих координационных встреч".

Этому предшествовало: После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: Кулеба ДмитрийСаудовская Аравияформула мирамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом

Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ

В Минобороны раскрыли детали скандальной закупки курток для ВСУ

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Переговоры с Путиным невозможны, с Россией - после вывода войск
Кулеба, говоря с Блинкеном, призвал США дать Украине ATACMS
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
Последние новости
17:02
картаПолоса воздушных тревог протянулась с севера до юга
16:59
24 февраля узнала, что беременна: в МОЗ рассказали историю врача, которая спасала людей в Мариуполе
16:59
В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
16:56
фотоГлаву райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ
16:42
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
16:36
Индия успешно посадила на Луну космический модуль
16:28
Страховщики повысили тарифы для танкеров, экспортирующих российскую нефть Черным морем - СМИ
16:25
Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
16:19
Возможны усиленные обстрелы в праздничные дни - херсонцев просят посидеть дома
16:12
Рада возобновила отчетность политический партий
Все новости...
Реклама: