Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бундестазі закликали Шольца терміново передати Taurus Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 14:03
У Бундестазі закликали Шольца терміново передати Taurus Україні
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350, ілюстративне фото від MBDA Deutchland

Депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє ntv.

Деталі: За словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, "зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію", тому, вважає він, "якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни".

При цьому він назвав "фальшивим" аргумент, який часто висувають проти постачань, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що ракети Taurus "терміново потрібні Україні". На її думку, це "відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може завдавати превентивних ударів, щоб зупинити атаки (по ній)".

"Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню", – резюмувала вона.

Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії "ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь", але, зазначила вона, Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".

Що передувало: 

  • Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці, тоді як канцлер Шольц готовий надати Україні Taurus, якщо їх запрограмують не бити по території РФ.
  • Перед цим з'явилася інформація, що уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення про надання Україна далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

Теми: НімеччинаШольцзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Німеччина
Німеччина дасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по Росії – ЗМІ
Міністр оборони Німеччини хоче посилити боротьбу зі шпигунством
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: