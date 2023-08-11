Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 14:03
В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине
Дальнобойная крылатая ракета Taurus KEPD 350, иллюстративное фото от MBDA Deutchland

Депутаты немецкого Бундестага призывают правительство и лично канцлера Олафа Шольца как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда", сообщает ntv

Детали: По словам депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, "сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и еще продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию", поэтому, считает он, "если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны".

При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это якобы может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".

"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", - резюмировала она.

В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus со складов Бундесвера в ближайшие месяцы, тогда как канцлер Шольц готов предоставить Украине Taurus, если их запрограммируют не бить по территории РФ.
  • Перед этим появилась информация, что правительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

Темы: ГерманияШольцоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: