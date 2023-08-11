В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине

Депутаты немецкого Бундестага призывают правительство и лично канцлера Олафа Шольца как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда", сообщает ntv

Детали: По словам депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, "сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и еще продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию", поэтому, считает он, "если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны".

При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это якобы может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".

"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", - резюмировала она.

В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

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