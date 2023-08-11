Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 14:03
В Бундестаге призвали Шольца срочно передать Taurus Украине
Дальнобойная крылатая ракета Taurus KEPD 350, иллюстративное фото от MBDA Deutchland

Депутаты немецкого Бундестага призывают правительство и лично канцлера Олафа Шольца как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда", сообщает ntv

Детали: По словам депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, "сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и еще продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию", поэтому, считает он, "если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны".

При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это якобы может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.

Реклама:

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".

"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", - резюмировала она.

В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus со складов Бундесвера в ближайшие месяцы, тогда как канцлер Шольц готов предоставить Украине Taurus, если их запрограммируют не бить по территории РФ.
  • Перед этим появилась информация, что правительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

Темы: ГерманияШольцоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом

Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ

В Минобороны раскрыли детали скандальной закупки курток для ВСУ

Все новости...
Германия
Германия даст Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по России – СМИ
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Последние новости
17:17
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной раде
17:02
карта, ОбновленоПолоса воздушных тревог протянулась с севера до юга
16:59
24 февраля узнала, что беременна: в МОЗ рассказали историю врача, которая спасала людей в Мариуполе
16:59
В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
16:56
фотоГлаву райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ
16:42
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
16:36
Индия успешно посадила на Луну космический модуль
16:28
Страховщики повысили тарифы для танкеров, экспортирующих российскую нефть Черным морем - СМИ
16:25
Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
16:19
Возможны усиленные обстрелы в праздничные дни - херсонцев просят посидеть дома
Все новости...
Реклама: