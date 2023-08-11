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РНБО рекомендувала Залужному, кого призначати військкомами

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 14:08
РНБО рекомендувала Залужному, кого призначати військкомами
Фото: пресслужба ОП

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядались питання перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та були дані рекомендації головнокомандувачу Валерію Залужному призначати на посади військкомів бойових офіцерів.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Доповідали директор ДБР, голови СБУ та МВС, генеральний прокурор, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та директор Національного антикорупційного бюро.

Повідомляється, що під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

У зв’язку з цим Радбез рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Офісу Генпрокуратури спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Теми: ТЦКвійнаРНБОкорупція
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