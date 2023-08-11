СНБО рекомендовал Залужному, кого назначать военкомами

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривались вопросы проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и были даны рекомендации главнокомандующему Валерию Залужному назначать на должности военкома боевых офицеров.

Источник: пресс-служба ОП

Детали: Докладывали директор ГБР, главы СБУ и МВД, генеральный прокурор, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и директор Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

В связи с этим Совбез рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, после прохождения ими проверки СБУ.

Офису Генпрокуратуры совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.