Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одеській області затримали голову райради: вкрав катер Держекоінспекції

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 14:54
В Одеській області затримали голову райради: вкрав катер Держекоінспекції
Фото поліції

Депутата – голову однієї з райрад в Одеській області затримали за крадіжку катера вартістю понад 2 млн гривень.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер "сховали" на території рибацького комплексу. "Дбайливий" чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним". 

 
Фото МВС

Деталі: Повідомляється, що своїми діями чиновник спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тисяч гривень матеріальних збитків.

Реклама:

Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Чиновнику загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна зловмисника.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МВСОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

Усі новини...
МВС
У МВС просять не вважати ідею заборонити виїзд чоловіків після війни позицією міністерства
В МВС ідентифікували понад 61 тисячу окупантів, які загинули в Україні
Клименко анонсував зміни в ДСНС
Останні новини
18:50
Франція не визнає анексію Росією окупованих українських територій − Макрон
18:39
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
18:35
Зеленський розповів, як буде надходити в Україну 61 винищувач F-16
18:29
Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України
18:21
Після танення льоду в Альпах знайшли тіло лижника, який загинув 22 роки тому
18:21
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються
18:08
Рада розірвала Угоду з Білоруссю про трудову діяльність
18:07
Надані Україні далекобійні ракети майже 100-відсотково влучають – Зеленський
18:03
Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше
17:59
Xiaomi отримала дозвіл китайського регулятора на виробництво електромобілів - Reuters
Усі новини...
Реклама: