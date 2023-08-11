В Одеській області затримали голову райради: вкрав катер Держекоінспекції

Депутата – голову однієї з райрад в Одеській області затримали за крадіжку катера вартістю понад 2 млн гривень.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер "сховали" на території рибацького комплексу. "Дбайливий" чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним".

Фото МВС

Деталі: Повідомляється, що своїми діями чиновник спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тисяч гривень матеріальних збитків.

Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Чиновнику загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна зловмисника.