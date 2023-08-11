В Одесской области задержали главу райсовета: украл катер Госэкоинспекции

Депутата − главу одного из райсоветов в Одесской области задержали за кражу катера стоимостью более 2 млн гривен.

Источник: МВД в Telegram

Дословно МВД: "Узнав о том, что в одном из одесских яхт-клубов есть скоростной катер, который был в собственности Государственной экологической инспекции, чиновник уговорил госэкоинспектора вывезти имущество, якобы для сохранения его от вражеских обстрелов. Катер "спрятали" на территории рыбацкого комплекса. "Заботливый" чиновник оставил расписку в получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека. Для этого он подыскал потерянный чужой паспорт и воспользовался им".

Фото МВД

Детали: Сообщается, что своими действиями чиновник нанес Государственной экологической инспекции более 2 млн 690 тысяч гривен материального ущерба.

Сейчас мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Чиновнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и аресте имущества злоумышленника.