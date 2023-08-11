Грузинський суд оштрафував українку за протест проти лайнера з росіянами

Суд у Батумі визнав винною в непокорі законній вимозі поліції українку Марину Чобанян, яка протестувала проти прибуття лайнера з російськими туристами в Батумі 31 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання "Новости-Грузия"

Деталі: Дівчина заявляла в суді, що її безпідставно затримали. При цьому, за її словами, це відбулося настільки агресивно і раптово, що вона в перші секунди у стані шоку не зрозуміла, що відбувається, й інстинктивно стала відмахуватися руками. Але суд не взяв до уваги її аргументи.

Суддя заявив, що вона не мала права бити поліцейських, потім уточнивши, що вона не мала права махати руками на поліцейських. На Марину Чобанян наклали штраф – 2 тисячі ларі (понад 28 тисяч гривень).

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При цьому суд зняв Чобанян обвинувачення в дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.

Українка заявила, що буде оскаржувати вирок.

"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили в непокорі "законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстави для своїх дій. Суд, знявши звинувачення в дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає "законна вимога"?", – заявила Чобанян виданню.

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Сьогодні також буде винесено вироки у справах інших затриманих у Батумському порту, серед них ще один громадянин України – Дмитро Закревський.

Загалом 31 липня в Батумському порту на акції було затримано 23 людини.

Протести у Батумі відбувалися через захід лайнера Astoria Grande, який 31 липня прибув до грузинського порту вдруге.

Через прибуття корабля на акцію протесту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Серед пасажирів лайнера були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.