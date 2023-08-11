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Грузинский суд оштрафовал украинку за протест против лайнера с россиянами

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 15:33
Грузинский суд оштрафовал украинку за протест против лайнера с россиянами
Фото: BATUMELEBI.GE

Суд в Батуми признал виновной в неповиновении законному требованию полиции украинку Марину Чобанян, которая протестовала против прибытия лайнера с российскими туристами в Батуми 31 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание "Новости-Грузия"

Девушка заявляла в суде, что ее безосновательно задержали. При этом, по ее словам, это произошло настолько агрессивно и внезапно, что она в первые секунды в состоянии шока не поняла, что происходит, и инстинктивно стала отмахиваться руками. Но суд не принял во внимание ее аргументы.

Судья заявил, что она не имела права бить полицейских, затем уточнив, что она не имела права махать руками на полицейских. На Марину Чобанян наложили штраф – 2 тысячи лари (более 28 тысяч гривен).

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При этом суд снял Чобанян обвинения в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Украинка заявила, что будет обжаловать приговор.

"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неповиновении "законному требованию" полиции, которая не смогла доказать основания для своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается "законное требование"?", – заявила Чобанян изданию.

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Сегодня также будут вынесены приговоры по делам других задержанных в Батумском порту, среди них еще один гражданин Украины – Дмитрий Закревский. 

Всего 31 июля в Батумском порту на акции были задержаны 23 человека.

Протесты в Батуми происходили из-за захода лайнера Astoria Grande, который 31 июля прибыл в грузинский порт во второй раз.

Из-за прибытия корабля на акцию протеста собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты. В тот же вечер корабль отплыл из Батуми.

Среди пассажиров лайнера были звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.

Темы: Грузияштрафы
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