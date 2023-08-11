Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 16:19
Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ
Фото: Getty Images

В уряді Німеччині не готували рішень щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus, урядовці стверджують, що наразі жодного рішення з цього приводу не має.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild

Деталі: Видання нагадало про повідомлення Spiegel, згідно з яким німецький уряд розглядає можливість постачання українській армії Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони звернулося до виробника з проханням інтегрувати в крилату ракету обмеження для програмування цілей. Німецький уряд хоче запобігти атакам України на військові об'єкти в Росії.

Реклама:

"Наразі жодного рішення з цього приводу не готується", – заявив виданню неназваний урядовець, який обіймає високу посаду. Незважаючи на те, що з усіх боків чиниться тиск з метою прийняття рішення щодо Taurus", "наразі нічого не рухається", додав він.

Речниця Міністерства оборони також повідомила виданню, що у поточній ситуації щодо передачі Україні Taurus не відбулося жодних змін. "Політичного рішення про передачу не ухвалено", – сказала вона.

Що було раніше: Перед цим депутати німецького Бундестагу закликали уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

Усі новини...
зброя
У Бундестазі закликали Шольца терміново передати Taurus Україні
Німеччина дасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по Росії – ЗМІ
Понад 80 тисяч на місяць: США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів
Останні новини
19:54
фото, відео У Тверській області РФ розбився літак з 10 людьми: пишуть − він належав Пригожину
19:52
Росія втратила "Луну-25", Індія посадила модуль: чому країни знову гоняться на Місяцем
19:40
Командир військової частини здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
19:34
У Пакистані врятували людей, які застрягли на канатній дорозі, власника заарештували
19:22
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
19:07
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
18:50
Франція не визнає анексію Росією окупованих українських територій − Макрон
18:39
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
18:35
Зеленський розповів, як буде надходити в Україну 61 винищувач F-16
18:29
Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України
Усі новини...
Реклама: