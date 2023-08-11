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Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 16:19
Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ
Фото: Getty Images

В уряді Німеччині не готували рішень щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus, урядовці стверджують, що наразі жодного рішення з цього приводу не має.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild

Деталі: Видання нагадало про повідомлення Spiegel, згідно з яким німецький уряд розглядає можливість постачання українській армії Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони звернулося до виробника з проханням інтегрувати в крилату ракету обмеження для програмування цілей. Німецький уряд хоче запобігти атакам України на військові об'єкти в Росії.

"Наразі жодного рішення з цього приводу не готується", – заявив виданню неназваний урядовець, який обіймає високу посаду. Незважаючи на те, що з усіх боків чиниться тиск з метою прийняття рішення щодо Taurus", "наразі нічого не рухається", додав він.

Речниця Міністерства оборони також повідомила виданню, що у поточній ситуації щодо передачі Україні Taurus не відбулося жодних змін. "Політичного рішення про передачу не ухвалено", – сказала вона.

Що було раніше: Перед цим депутати німецького Бундестагу закликали уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнавійна
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