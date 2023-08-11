Никаких решений о передаче Украине ракет Taurus немецкое правительство не принимало - СМИ

В правительстве Германии не готовили решений о передаче Украине крылатых ракет Taurus, чиновники утверждают, что пока никакого решения по этому поводу нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild

Детали: Издание напомнило о сообщении Spiegel, согласно которому немецкое правительство рассматривает возможность поставки украинской армии Taurus со складов Бундесвера в ближайшие месяцы.

Согласно сообщению, Министерство обороны обратилось к производителю с просьбой интегрировать в крылатую ракету ограничения для программирования целей. Немецкое правительство хочет предотвратить атаки Украины на военные объекты в России.

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Однако, утверждает Bild, ни в офисе канцлера Шольца, ни в Министерстве обороны "не знают о грядущем или уже принятом решении в пользу немецкой крылатой ракеты".

"В настоящее время никакого решения по этому поводу не готовится", – заявил изданию неназванный чиновник, занимающий высокую должность. Несмотря на то, что со всех сторон оказывается давление с целью принятия решения по Taurus", "пока ничего не движется", добавил он.

Что предшествовало: Перед этим депутаты немецкого Бундестага призвали правительство как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.