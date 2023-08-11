В Україні 68% освітніх закладів мають укриття. Однак цього недостатньо — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 68% освітніх закладів в Україні мають укриття різного типу, однак місцева влада має діяти активніше.

Джерело: промова Шмигаля на засіданні Уряду

Пряма мова: "Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд гривень.

Найбільша потреба в укриттях на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, в Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше".

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Деталі: За словами Шмигаля, у 2023 році Уряд планує облаштувати майже 1500 укриттів. Загалом потрібно збудувати 5400 укриттів по всій Україні. Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності. Йдеться про укриття в підвалах, наземні конструкції поряд зі школою чи дитсадком, підземні монолітні укриття з високим рівнем захисту.

Шмигаль відзначив, що з боку обласних адміністрацій буде регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний.

Пряма мова: "Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях".

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