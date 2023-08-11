Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні 68% освітніх закладів мають укриття. Однак цього недостатньо — Шмигаль

"Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 16:59
Фото: Кабінет Міністрів України
Фото: Кабінет Міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 68% освітніх закладів в Україні мають укриття різного типу, однак місцева влада має діяти активніше.

Джерело: промова Шмигаля на засіданні Уряду

Пряма мова: "Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд гривень.

Найбільша потреба в укриттях на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, в Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше". 

Деталі: За словами Шмигаля, у 2023 році Уряд планує облаштувати майже 1500 укриттів. Загалом потрібно збудувати 5400 укриттів по всій Україні. Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності. Йдеться про укриття в підвалах, наземні конструкції поряд зі школою чи дитсадком, підземні монолітні укриття з високим рівнем захисту.

Шмигаль відзначив, що з боку обласних адміністрацій буде регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний.

Пряма мова: "Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях".

Передісторія:

  • До нового навчального року в Києві готові 1056 держаних навчальних закладів. Вони можуть прийняти понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.

Теми: Кабінет міністрівШмигаль освіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Україну переводять на нові принтери для водійських прав, які постачає лише одна компанія
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: