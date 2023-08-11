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В Украине 68% образовательных учреждений имеют укрытия. Но этого недостаточно - Шмыгаль

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 16:59
Фото: Кабинет Министров Украины
Фото: Кабинет Министров Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 68% образовательных учреждений в Украине имеют укрытия различного типа, однако местные власти должны действовать активнее.

Источник: речь Шмыгаля на заседании правительства

Прямая речь: "Сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытия различного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие Правительство выделило еще в апреле - 1,5 млрд гривен.

Наибольшая потребность в укрытиях в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Эти регионы в зоне риска из-за российских обстрелов. Нужно завершать там работы как можно быстрее".

Детали: По словам Шмыгаля, в 2023 году Правительство планирует обустроить почти 1500 укрытий. В целом нужно построить 5400 укрытий по всей Украине. Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности. Речь идет об укрытиях в подвалах, наземных конструкциях рядом со школой или детсадом, подземных монолитных укрытиях с высоким уровнем защиты.

Шмыгаль отметил, что со стороны областных администраций будет регулярный мониторинг ситуации с безопасностью в громадах. В зависимости от уровня угроз будут принимать решение о формате обучения: очный, онлайн или смешанный.

Прямая речь: "Там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного, обучения не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в общинах, а потому окончательные решения о формате обучения.

Предыстория: К новому учебному году в Киеве готовы 1056 государственных учебных заведений. Они могут принять более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.

Темы: Кабинет министровШмыгальобразование
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