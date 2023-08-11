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Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 17:05
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Фото: пресслужба НАБУ

Зі Словаччини до України екстрадували одного з підозрюваних у спробі розкрадання 5 млн грн "Укрзалізниці" під час закупівлі ПЛР-тестів.

Джерело: пресслужби САП, НАБУ, "Центр протидії корупції"

Дослівно: "У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020 році службові особи "Укрзалізниці" розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19. Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб'єкта господарювання".

 

Деталі: Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн грн, однак через непроходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено. 

У червні 2022 року про підозру повідомили шістьом особам, у жовтні того ж року – ще 2 особам.

Переданого Україні підозрюваного затримали влітку 2023 року компетентні органи Словаччини, задовольнили екстрадиційний запит України та передали нашій державі.

Як вказує ЦПК, це не перший втікач, якого повернули в Україну. У березні цього року з Литви екстрадували ексголову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Петра Вовчука.

Минулого року підозрювану у заволодінні коштами ДП "Держінформ’юст" екстрадували в Україну з Німеччини.

Теми: корупціяУкраїнаСловаччинаНАБУ
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