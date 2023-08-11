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Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 17:05
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Фото: пресс-служба НАБУ

Из Словакии в Украину экстрадировали одного из подозреваемых в в попытке хищения 5 млн грн "Укрзализныци" при закупке ПЦР-тестов.

Источник: пресс-службы САП, НАБУ, "Центр противодействия коррупции"

Дословно: "В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020 году должностные лица "Укрзализныци" разработали схему завладения средствами при закупке услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19. Для этого была искусственно завышена ожидаемая цена закупки одной единицы более чем на 400 гривен по сравнению с рыночной и обеспечена победа в процедуре закупки заранее подобранного соучастниками субъекта хозяйствования".

 

Детали: Всего соучастники планировали завладеть почти 5 млн грн, однако из-за непрохождения внутренней процедуры согласования, договор не был заключен. 

В июне 2022 года о подозрении сообщили шести лицам, в октябре того же года - еще 2 лицам.

Переданного Украине подозреваемого задержали летом 2023 года компетентные органы Словакии, удовлетворили экстрадиционный запрос Украины и передали нашему государству.

Как указывает ЦПК, это не первый беглец, которого вернули в Украину. В марте этого года из Литвы экстрадировали экс-главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петра Вовчука.

В прошлом году подозреваемую в завладении средствами ГП "Госинформюст" экстрадировали в Украину из Германии.

Темы: коррупцияУкраинаСловакияНАБУ
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