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Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 18:01
Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції
Михайло Фрідман і петро Авен, фото "Ведомости"

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки внесло російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена до санкційного списку. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінфіну США

Деталі: Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Алексєй Кузьмічов.

Крім того, під обмеження потрапив Російський союз промисловців і підприємців.

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Нагадаємо: Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку Євросоюзу: вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, що будуть оскаржувати санкції

Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в Росії і переїхав до Лондона в 2015 році, давно заперечує твердження про свою близькість до Кремля. Він продовжує жити у Британії, де йому попри санкції дозволили витрачати гроші на своїх працівників.

Авен покинув Росію незабаром після участі в круглому столі з Путіним в день початку повномасштабної війни і досі не повернувся. 

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Цієї весни стало відомо, що Фрідман і Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

Теми: санкціїСШАРосія
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