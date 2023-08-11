Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 18:01
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Михаил Фридман и Петр Авен, фото "Ведомости"

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки внесло российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минфина США

Детали: Также в санкционный список попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Кроме того, под ограничения попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Напомним: Фридман и Авен также являются фигурантами санкционного списка Евросоюза, они попали туда 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ. Миллиардеры сразу же заявили, что будут оспаривать санкции. 

Фридман, который вырос в Украине, заработал свое состояние в России и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждения о своей близости к Кремлю.

Авен покинул Россию вскоре после участия в круглом столе с Путиным в день начала полномасштабной войны и до сих пор не вернулся. 

Фридман продолжает жить в Британии, где ему, несмотря на санкции, разрешили тратить деньги на своих сотрудников. 

Этой весной стало известно, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
санкции
Снятие санкций с Пшонки как урок для Украины от ЕС
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: