Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 18:01
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Михаил Фридман и Петр Авен, фото "Ведомости"

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки внесло российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минфина США

Детали: Также в санкционный список попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Кроме того, под ограничения попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Реклама:

Напомним: Фридман и Авен также являются фигурантами санкционного списка Евросоюза, они попали туда 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ. Миллиардеры сразу же заявили, что будут оспаривать санкции. 

Фридман, который вырос в Украине, заработал свое состояние в России и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждения о своей близости к Кремлю.

Авен покинул Россию вскоре после участия в круглом столе с Путиным в день начала полномасштабной войны и до сих пор не вернулся. 

ВИДЕО ДНЯ

Фридман продолжает жить в Британии, где ему, несмотря на санкции, разрешили тратить деньги на своих сотрудников. 

Этой весной стало известно, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом

Все новости...
санкции
Снятие санкций с Пшонки как урок для Украины от ЕС
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Последние новости
20:51
Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами
20:30
42% украинцев против легализации однополых браков – опрос
20:25
Рада упростила процедуру ввоза военной техники из стран НАТО
20:22
видеоЗалужный показал поднятый над Работино флаг Украины
20:10
УЗ добавляет рейсы в Харьков и три города на западе Украины
20:04
Основатель британской космической компании отправит на Луну флаг Украины
19:54
фото, видео В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ
19:52
Россия потеряла "Луну-25", Индия посадила модуль: почему страны снова гонятся за Луной
19:40
Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура
19:34
В Пакистане спасли людей, застрявших на канатной дороге, владельца арестовали
Все новости...
Реклама: