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Кулеба запевнив: Taurus і ATACMS Київ використовуватиме виключно в межах України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 18:41

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину і США надати далекобійні ракети Taurus і ATACMS, запевнивши, що Сили оборони використовуватимуть їх виключно в межах кордонів України.

Джерело: Кулеба у Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ракети дальнього радіусу дії довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Чим більша дальність ракет, тим коротша війна".

Деталі: Раніше у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

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За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: допомога Українівійна
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