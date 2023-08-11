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Кулеба заверил: Taurus и ATACMS Киев будет использовать исключительно в пределах Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 18:41

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, заверив, что Силы обороны будут использовать их исключительно в пределах границ Украины.

Источник: Кулеба в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Ракеты дальнего радиуса действия доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Обе ракеты будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность ракет, тем короче война" .

Детали: Ранее в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: помощь Украиневойна
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