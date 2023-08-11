Навальний розповів, як ненавидить тих, хто поставив Путіна при владі. Але не самого диктатора

Засуджений режимом Путіна політик Олексій Навальний написав статтю, в якій заявив, що ненавидить тих, "хто продав, пропив, розтратив історичний шанс Росії" в 90-х роках.

Джерело: офіційний сайт Навального

Деталі: Навальний, якому нещодавно суд у Росії визначив черговий тюремний термін, написав великий текст, у якому поділився враженнями від книжки Натана Щаранського "Не убоюсь зла" (Щаранський відсидів у СРСР дев'ять років -ред.), та попросторікував про "долю Росії". Зокрема, про епоху 90-х, яка, на думку Навального, і породила "поганого Путіна".

Лейтмотивом цієї "сповіді", як її назвав сам Навальний, виступає слово "ненависть".

При цьому політик вважає, що "у Росії буде ще новий шанс".

Пряма мова: "Але хоч я іноді, не витримуючи, кричу на якогось "суддю" Самойлова, ненавиджу я своєю величезною ненавистю зовсім не його. І не ментів-злодіїв із колонії. І не ФСБшників, що ними командують. І навіть, ви здивуєтеся, не Путіна. Ненавиджу я в такі моменти тих, кого любив. За кого був горою, через кого сперечався до хрипоти. І себе ненавиджу за те, що їх колись любив.

Тому нічого я не можу із собою вдіяти і люто, шалено ненавиджу тих, хто продав, пропив, розтратив даремно той історичний шанс, що був у нашої країни на початку дев'яностих.

Ненавиджу Єльцина з "Танею і Валею", Чубайса і всю іншу продажну сімейку, які поставили Путіна при владі. Ненавиджу аферистів, яких ми чомусь називали реформаторами. Зараз-то ясно як день, що нічим, крім інтриг і власного добробуту, вони не займалися. У якій ще країні стільки міністрів "уряду реформ" стали мільйонерами і мільярдерами? Ненавиджу авторів найдурнішої авторитарної конституції, яку нам, ідіотам, втюхали як демократичну, вже тоді надавши президенту повноваження повноправного монарха...

Це не з Путіним у 2011-му, а з Єльциним, Чубайсом, олігархами і всією комсомольсько-партійною бандою, яка називала себе "демократами", ми в 1994-му пішли не в Європу, а в Середню Азію. Обміняли наше європейське майбутнє на вілли "Тані і Валі" на "острові мільйонерів" Сен-Барт.

І коли горезвісні путінські КДБшники/ФСБшники отримали вільний доступ до політичних постів, їм і робити нічого не довелося. Просто озирнутися і з подивом вигукнути: а що, так можна було? І якщо правила гри такі, що можна красти, брехати, фальсифікувати, цензурувати, а всі суди під нашим контролем, то ми тут, вважай, непогано розвернемося.

Ми пустили козла на капустяний склад, а потім дивуємося, що він зжер всю капусту. Він козел, його місія і мета - зжерти капусту, нічого іншого йому на думку не спадає в принципі. Марно його агітувати. Так і путінському чиновнику з ФСБ у принципі не спадає і не може спасти на думку нічого, крім того, щоб побудувати величезний будинок і садити тих, хто йому не подобається. Я хоч терпіти не можу козла, але люто і шалено ненавиджу тих, хто пустив його на капустяний склад".

Більш детально - на відео.