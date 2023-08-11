Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальний розповів, як ненавидить тих, хто поставив Путіна при владі. Але не самого диктатора

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 20:08
Навальний розповів, як ненавидить тих, хто поставив Путіна при владі. Але не самого диктатора
Олексій Навальний у суді. фото ТАСС

Засуджений режимом Путіна політик Олексій Навальний написав статтю, в якій заявив, що ненавидить тих, "хто продав, пропив, розтратив історичний шанс Росії" в 90-х роках.

Джерело: офіційний сайт Навального

Деталі: Навальний, якому нещодавно суд у Росії визначив черговий тюремний термін, написав великий текст, у якому поділився враженнями від книжки Натана Щаранського "Не убоюсь зла" (Щаранський відсидів у СРСР дев'ять років -ред.), та попросторікував про "долю Росії". Зокрема, про епоху 90-х, яка, на думку Навального, і породила "поганого Путіна".

Лейтмотивом цієї "сповіді", як її назвав сам Навальний, виступає слово "ненависть".

При цьому політик вважає, що "у Росії буде ще новий шанс".

Пряма мова: "Але хоч я іноді, не витримуючи, кричу на якогось "суддю" Самойлова, ненавиджу я своєю величезною ненавистю зовсім не його. І не ментів-злодіїв із колонії. І не ФСБшників, що ними командують. І навіть, ви здивуєтеся, не Путіна. Ненавиджу я в такі моменти тих, кого любив. За кого був горою, через кого сперечався до хрипоти. І себе ненавиджу за те, що їх колись любив.

Тому нічого я не можу із собою вдіяти і люто, шалено ненавиджу тих, хто продав, пропив, розтратив даремно той історичний шанс, що був у нашої країни на початку дев'яностих.

Ненавиджу Єльцина з "Танею і Валею", Чубайса і всю іншу продажну сімейку, які поставили Путіна при владі. Ненавиджу аферистів, яких ми чомусь називали реформаторами. Зараз-то ясно як день, що нічим, крім інтриг і власного добробуту, вони не займалися. У якій ще країні стільки міністрів "уряду реформ" стали мільйонерами і мільярдерами? Ненавиджу авторів найдурнішої авторитарної конституції, яку нам, ідіотам, втюхали як демократичну, вже тоді надавши президенту повноваження повноправного монарха...

Це не з Путіним у 2011-му, а з Єльциним, Чубайсом, олігархами і всією комсомольсько-партійною бандою, яка називала себе "демократами", ми в 1994-му пішли не в Європу, а в Середню Азію. Обміняли наше європейське майбутнє на вілли "Тані і Валі" на "острові мільйонерів" Сен-Барт.

І коли горезвісні путінські КДБшники/ФСБшники отримали вільний доступ до політичних постів, їм і робити нічого не довелося. Просто озирнутися і з подивом вигукнути: а що, так можна було? І якщо правила гри такі, що можна красти, брехати, фальсифікувати, цензурувати, а всі суди під нашим контролем, то ми тут, вважай, непогано розвернемося.

Ми пустили козла на капустяний склад, а потім дивуємося, що він зжер всю капусту. Він козел, його місія і мета - зжерти капусту, нічого іншого йому на думку не спадає в принципі. Марно його агітувати. Так і путінському чиновнику з ФСБ у принципі не спадає і не може спасти на думку нічого, крім того, щоб побудувати величезний будинок і садити тих, хто йому не подобається. Я хоч терпіти не можу козла, але люто і шалено ненавиджу тих, хто пустив його на капустяний склад".

Більш детально - на відео.

Теми: НавальнийРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Навальний
ЄС засудив новий вирок Навальному
Режим Путіна виніс новий вирок Навальному – 19 років колонії особливого режиму
Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: