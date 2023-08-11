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Навальный рассказал, как ненавидит тех, кто поставил Путина у власти. Но не самого диктатора

Валентина РоманенкоПятница, 11 августа 2023, 20:08
Навальный рассказал, как ненавидит тех, кто поставил Путина у власти. Но не самого диктатора
Алексей Навальный в суде. фото ТАСС

Осужденный режимом Путина политик Алексей Навальный написал статью, в которой заявил, что ненавидит тех, "кто продал, пропил, растратил исторический шанс России" в 90-х годах.

Источник: официальный сайт Навального

Детали: Навальный, которому недавно суд в России определил очередной тюремный срок, написал большой текст, в котором поделился впечатлениями от книги Натана Щаранского "Не убоюсь зла" (Щаранский отсидел в СССР девять лет –ред.), и порассуждал о "судьбах России". В частности, об эпохе 90-х, которая, по мнению Навального, и породила "плохого Путина".

Лейтмотивом этой "исповеди", как ее назвал сам Навальный, выступает слово "ненависть".

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При этом политик считает, что "у России будет ещё новый шанс".

Прямая речь: "Но хоть я иногда, не выдерживая, ору на какого-нибудь "судью" Самойлова, ненавижу я своей огромной ненавистью совсем не его. И не ментов-беспредельщиков-воров из колонии. И не ФСБшников, что ими командуют. И даже, вы удивитесь, не Путина. Ненавижу я в такие моменты тех, кого любил. За кого был горой, из-за кого спорил до хрипоты. И себя ненавижу за то, что их когда-то любил.

Поэтому ничего я не могу с собой поделать и люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых.

ВИДЕО ДНЯ

Ненавижу Ельцина с "Таней и Валей", Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались. В какой ещё стране столько министров "правительства реформ" стали миллионерами и миллиардерами? Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха…

Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя "демократами", мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию. Обменяли наше европейское будущее на виллы "Тани и Вали" на "острове миллионеров" Сен-Барт.

И когда пресловутые путинские КГБшники/ФСБшники получили свободный доступ к политическим постам, им и делать ничего не пришлось. Просто оглядеться и с удивлением воскликнуть: а что, так можно было? И если правила игры такие, что можно красть, врать, фальсифицировать, цензурировать, а все суды под нашим контролем, то мы тут, считай, неплохо развернёмся.

Мы пустили козла на капустный склад, а потом удивляемся, что он сожрал всю капусту. Он козёл, его миссия и цель — сожрать капусту, ничего другого ему в голову не приходит в принципе. Бесполезно его агитировать. Так и путинскому чиновнику из ФСБ в принципе не приходит и не может прийти в голову ничего, кроме того, чтобы построить огроменнейший дом и сажать тех, кто ему не нравится. Я хоть терпеть не могу козла, но люто и бешено ненавижу тех, кто пустил его на капустный склад".

Более детально – на видео.

Темы: НавальныйРосcияПутин
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