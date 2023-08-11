Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

У п'ятницю 11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Дійсно, після наших американських колег ми розпочали (консультації. – ред.) з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів".

Деталі: Він зазначив, що до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн. При цьому, як він нагадав, Україна вже розпочала двосторонні консультації щодо гарантій зі США.

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Керівник ОП зауважив, що нині мета – до кінця року мати перші двосторонні угоди з країнами, які нададуть безпекові гарантії Україні.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

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