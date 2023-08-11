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Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 20:18
Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Єрмак. фото ОП

У п'ятницю 11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією. 

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Дійсно, після наших американських колег ми розпочали (консультації. – ред.) з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів".

Деталі: Він зазначив, що до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн. При цьому, як він нагадав, Україна вже розпочала двосторонні консультації щодо гарантій зі США.

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Керівник ОП зауважив, що нині мета – до кінця року мати перші двосторонні угоди з країнами, які нададуть безпекові гарантії Україні.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: формула мируОфіс президентаВелика Британія
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