Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В пятницу 11 августа Украина начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Действительно, после наших американских коллег мы начали (консультации. - ред.) с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров".

Детали: Он отметил, что к декларации "Большой семерки" о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились уже 13 стран. При этом, как он напомнил, Украина уже начала двусторонние консультации по гарантиям с США.

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Руководитель ОП отметил, что сейчас цель - до конца года иметь первые двусторонние соглашения со странами, которые предоставят гарантии безопасности Украине.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

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