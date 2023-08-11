У Польщі з'явилися наклейки із "запрошенням" приєднуватися до "вагнерівців"

У польському Кракові з’явилися наклейки із закликом приєднатися до "ПВК Вагнер", цим фактом уже зайнялася місцева поліція.

Джерело: Gazeta Krakowska

Деталі: На наліпках, які з'явилися в різних частинах міста, є заклик приєднатися до "вагнерівців" і QR-код, який веде на російськомовний сайт.

Бартломей Іздебскі з Головного управління поліції в Кракові зазначив, що поліція наразі отримала два протоколи у цій справі та працює над тим, щоб визначити, з чим має справу.

"Ми збираємо заявки, фотографуємо наліпки і будемо розбиратися. Наразі важко щось більше сказати, бо це лише перший день", – прокоментував він.

Поліція окремо надіслала виданню коротке повідомлення, в якому зазначила, що після сигналів про появу наклейок поліцейські виявили їх у кількох місцях у Кракові. Справою займається головне управління муніципальної поліції

Нагадаємо: Польща розглядає будь-які кроки для свого захисту на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність найманців групи Вагнера у Білорусі.