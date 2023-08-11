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В Польше появились наклейки с "приглашением" присоединяться к "вагнеровцам"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 21:07
В Польше появились наклейки с приглашением присоединяться к вагнеровцам
Фото из Twitter

В польском Кракове появились наклейки с призывом присоединиться к "ЧВК Вагнер", этим фактом уже занялась местная полиция.

Источник: Gazeta Krakowska

Детали: На наклейках, которые появились в разных частях города, есть призыв присоединиться к "вагнеровцам" и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт.

Бартломей Издебски из Главного управления полиции в Кракове отметил, что полиция сейчас получила два протокола по этому делу и работает над тем, чтобы определить, с чем имеет дело.

"Мы собираем заявки, фотографируем наклейки и будем разбираться. Сейчас трудно что-то больше сказать, потому что это только первый день", - прокомментировал он.

Полиция отдельно прислала изданию короткое сообщение, в котором отметила, что после сигналов о появлении наклеек полицейские обнаружили их в нескольких местах в Кракове. Делом занимается главное управление муниципальной полиции

Напомним: Польша рассматривает любые шаги для своей защиты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью из-за присутствия наемников группы Вагнера в Беларуси.

Темы: ВагнерПольша
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