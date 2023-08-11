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Зґвалтування неповнолітньої у Чехії: глава МВС застеріг від нетерпимості до українців

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 22:05
Зґвалтування неповнолітньої у Чехії: глава МВС застеріг від нетерпимості до українців
Віт Ракушан. фото з його Facebook

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан після випадку зі зґвалтуванням молодим українцем неповнолітньої дівчини закликав громадян утриматись від узагальнень і нетерпимості за національною ознакою.

Джерело: видання Ceske Noviny, на яке посилається "Європейська правда"

Деталі: Окружний суд у Пльзені вдень 11 серпня відправив під варту 18-річного іноземця, якого поліція звинуватила в четвер у зґвалтуванні і спробі вбивства молодої дівчини. Про обвинуваченого поліція повідомила, що він є іноземцем, який тривалий час проживає в Чехії, але відмовилася повідомити, з якої саме країни.

Мер Пльзеня Роман Заржицький написав на своїй сторінці у Facebook, що обвинувачений є українцем, але не біженцем. Він застеріг від насильства і закликав людей не заважати поліції працювати.

У мережах люди закликають до суворого покарання, пишуть сповнені ненависті коментарі та говорять про скликання демонстрації проти українців. Застеріг від узагальнень і розпалювання нетерпимості через національність нападника і міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

"Ганебний акт насильства, що стався в Пльзені, розслідується поліцією, винуватець вже вислухав звинувачення. Сподіваюся, що з його жертвою зрештою все буде добре. Немає жодних підстав узагальнювати і розпалювати нетерпимість через національність нападника. Як і насильство, яке ми справедливо засуджуємо, таким речам не місце в цивілізованому суспільстві", – сказав Ракушан.

За даними поліції, обвинувачений заманив дівчину на прогулянку біля річки в  мікрорайоні Дубравка у вівторок ввечері. За неофіційною інформацією, їй 15 років.

"Оскільки дівчина була знайома з хлопцем деякий час, вона погодилася. Через деякий час він змінив напрямок руху і несподівано пішов до сусіднього лісу. Він зв'язав дівчині руки, заклеїв їй рот скотчем і зґвалтував. Потім він завдав їй порізу і погрожував вбивством. Потім він загорнув дівчину в мішок, скинув її зі схилу в ліс і поїхав з місця події", – розповіли в поліції в четвер.

Нагадаємо: Раніше між українською та ромською громадою Чехії виникла напруженість через вбивство у місті Брно рома.

Теми: Чехія
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