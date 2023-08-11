Изнасилование несовершеннолетней в Чехии: Глава МВД предостерег от нетерпимости к украинцам

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан после случая с изнасилованием молодым украинцем несовершеннолетней девушки призвал граждан воздержаться от обобщений и нетерпимости по национальному признаку.

Источник: издание Ceske Noviny, на которое ссылается "Европейская правда"

Детали: Окружной суд в Пльзене днем 11 августа отправил под стражу 18-летнего иностранца, которого полиция обвинила в четверг в изнасиловании и попытке убийства молодой девушки. Об обвиняемом полиция сообщила, что он является иностранцем, который длительное время проживает в Чехии, но отказалась сообщить, из какой именно страны.

Мэр Пльзеня Роман Заржицкий написал на своей странице в Facebook, что обвиняемый является украинцем, но не беженцем. Он предостерег от насилия и призвал людей не мешать полиции работать.

В сетях люди призывают к суровому наказанию, пишут полные ненависти комментарии и говорят о созыве демонстрации против украинцев. Предостерег от обобщений и разжигания нетерпимости из-за национальности нападавшего и министр внутренних дел Вит Ракушан.

"Позорный акт насилия, произошедший в Пльзене, расследуется полицией, виновник уже выслушал обвинения. Надеюсь, что с его жертвой в конце концов все будет хорошо. Нет никаких оснований обобщать и разжигать нетерпимость из-за национальности нападавшего. Как и насилие, которое мы справедливо осуждаем, таким вещам не место в цивилизованном обществе", - сказал Ракушан.

По данным полиции, обвиняемый заманил девушку на прогулку возле реки в микрорайоне Дубравка во вторник вечером. По неофициальной информации, ей 15 лет.

"Поскольку девушка была знакома с парнем некоторое время, она согласилась. Через некоторое время он изменил направление движения и неожиданно пошел к соседнему лесу. Он связал девушке руки, заклеил ей рот скотчем и изнасиловал. Затем он нанес ей порез и угрожал убийством. Затем он завернул девушку в мешок, сбросил ее со склона в лес и уехал с места происшествия", - рассказали в полиции в четверг.

Напомним: Ранее между украинской и ромской общиной Чехии возникла напряженность из-за убийства в городе Брно рома.