Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Уряд знімає обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції..

Джерело: Урядовий портал, пресслужба ДПСУ у коментарі УП

Деталі: Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України за ініціативи Мінветеранів внесли на засіданні Кабінету міністрів 11 серпня (постанова ще не оприлюднена офіційно –ред.).

Зазначається, що це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року).

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Таким чином військовозобов’язані українці, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО в період з 2014 до 2018 року, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану.

У Державній прикордонній службі "Українській правді" зазначили, що охоронці кордону будуть незмінно дотримуватися вищевказаних норм законодавства з моменту їх офіційного оприлюднення та набрання чинності.