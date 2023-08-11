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Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Валентина РоманенкоПятница, 11 августа 2023, 22:21
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
иллюстративное фото ГПСУ

Правительство снимает ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в антитеррористической операции.

Источник: Правительственный портал, пресс-служба ГПСУ в комментарии УП

Детали: Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины по инициативе Минветеранов внесли на заседании Кабинета министров 11 августа (постановление еще не обнародовано официально -ред.).

Отмечается, что это сделано, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года).

Таким образом военнообязанные украинцы, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО в период с 2014 до 2018 года, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения.

В Государственной пограничной службе "Украинской правде" отметили, что пограничники будут неизменно придерживаться вышеуказанных норм законодательства с момента их официального обнародования и вступления в силу.

Темы: Военное положениеКабинет министровПограничная служба
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