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Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Валентина РоманенкоПятница, 11 августа 2023, 22:21
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
иллюстративное фото ГПСУ

Правительство снимает ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в антитеррористической операции.

Источник: Правительственный портал, пресс-служба ГПСУ в комментарии УП

Детали: Соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины по инициативе Минветеранов внесли на заседании Кабинета министров 11 августа (постановление еще не обнародовано официально -ред.).

Отмечается, что это сделано, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года).

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Таким образом военнообязанные украинцы, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО в период с 2014 до 2018 года, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения.

В Государственной пограничной службе "Украинской правде" отметили, что пограничники будут неизменно придерживаться вышеуказанных норм законодательства с момента их официального обнародования и вступления в силу.

Темы: Военное положениеКабинет министровПограничная служба
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