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Літнє подружжя потрапило під обстріл на Донеччині: жінка загинула

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 23:06

У п'ятницю 11 серпня окупанти обстріляли Єлизаветівку Мар'їнської громади на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка та отримав поранення чоловік.

Джерело: представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко в коментарі "Суспільному Донбас"

Пряма мова: "11 серпня 2023 року, станом на 19:00, війська РФ здійснили, ймовірно, з артилерійської зброї, обстріл села Єлизаветівка Мар'їнської міської громади Покровського району. В результаті влучання снаряду на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення".

Деталі: За даними прокуратури, чоловіку надали медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька область
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