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Пожилые супруги попали под обстрел в Донецкой области: женщина погибла

Валентина РоманенкоПятница, 11 августа 2023, 23:06

В пятницу 11 августа оккупанты обстреляли Елизаветовку Марьинской громады в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина.

Источник: представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко в комментарии "Суспільне Донбас"

Прямая речь: "11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00, войска РФ осуществили, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинской городской общины Покровского района. В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения погибла 70-летняя женщина. Ее муж 76 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения".

Детали: По данным прокуратуры, мужчине оказали медицинскую помощь.

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Начато досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны.

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Темы: Донецкая область
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