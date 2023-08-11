У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16

Для передачі Україні винищувачів F-16 потрібно навчити пілотів, розгорнути інфраструктуру, налагодити обслуговування – це все займе певний час, однак США кажуть, що допомагають союзникам прискорити процес.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "До появи реактивних літаків в Україні та їх інтеграції у повітряний флот пройде певний час. І йдеться не лише про функцію передачі авіаційних платформ. Але, як уже згадувалося, і про відповідну підготовку пілотів, а також про налагодження всіх зусиль з технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та підтримки".

Деталі: За словами Кірбі, це означає необхідність проведення довготривалої роботи.

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"Але президент Байден налаштований виконати цю обіцянку Україні. І в межах цього ми працюємо з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Кірбі.

Зараз ведеться тісна взаємодія, зокрема з Данією, Нідерландами та іншими країнами щодо розробки навчальної програми для українських пілотів, зазначив він. Крім того, не можна ігнорувати необхідність мовної підготовки українських фахівців, що забезпечуватиме Велика Британія.

Пряма мова: "Усі технічні посібники написані англійською, усі органи керування всередині літака – англійською. Тож, пілот повинен мати принаймні базові знання мови.

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Усе, що ми можемо сказати - це багатоетапний процес. І ми прагнемо допомогти нашим союзникам просувати його якомога швидше".