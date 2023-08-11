Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 23:40
У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16
ДЖОН КІРБІ. ФОТО GETTYIMAGES

Для передачі Україні винищувачів F-16 потрібно навчити пілотів, розгорнути інфраструктуру, налагодити обслуговування – це все займе певний час, однак США кажуть, що допомагають союзникам прискорити процес.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "До появи реактивних літаків в Україні та їх інтеграції у повітряний флот пройде певний час. І йдеться не лише про функцію передачі авіаційних платформ. Але, як уже згадувалося, і про відповідну підготовку пілотів, а також про налагодження всіх зусиль з технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та підтримки".

Деталі: За словами Кірбі, це означає необхідність проведення довготривалої роботи.

"Але президент Байден налаштований виконати цю обіцянку Україні. І в межах цього ми працюємо з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Кірбі.

Зараз ведеться тісна взаємодія, зокрема з Данією, Нідерландами та іншими країнами щодо розробки навчальної програми для українських пілотів, зазначив він. Крім того, не можна ігнорувати необхідність мовної підготовки українських фахівців, що забезпечуватиме Велика Британія.

Пряма мова: "Усі технічні посібники написані англійською, усі органи керування всередині літака – англійською. Тож, пілот повинен мати принаймні базові знання мови.

Усе, що ми можемо сказати - це багатоетапний процес. І ми прагнемо допомогти нашим союзникам просувати його якомога швидше".

Теми: винищувачіСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
винищувачі
Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16 – WP
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
8 українських пілотів готові навчатися на F-16 – ЗМІ
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: