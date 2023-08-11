В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16

Для передачи Украине истребителей F-16 нужно обучить пилотов, развернуть инфраструктуру, наладить обслуживание - это все займет определенное время, однако США говорят, что помогают союзникам ускорить процесс.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, передает "Укринформ"

Прямая речь: "До появления реактивных самолетов в Украине и их интеграции в воздушный флот пройдет определенное время. И речь идет не только о функции передачи авиационных платформ. Но, как уже упоминалось, и о соответствующей подготовке пилотов, а также о налаживании всех усилий по техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и поддержке".

Детали: По словам Кирби, это означает необходимость проведения длительной работы.

"Но президент Байден настроен выполнить это обещание Украине. И в рамках этого мы работаем с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Кирби.

Сейчас ведется тесное взаимодействие, в частности с Данией, Нидерландами и другими странами по разработке учебной программы для украинских пилотов, отметил он. Кроме того, нельзя игнорировать необходимость языковой подготовки украинских специалистов, которую будет обеспечивать Великобритания.

Прямая речь: "Все технические пособия написаны на английском, все органы управления внутри самолета - на английском. Поэтому, пилот должен иметь хотя бы базовые знания языка.

Все, что мы можем сказать - это многоэтапный процесс. И мы стремимся помочь нашим союзникам продвигать его как можно быстрее".