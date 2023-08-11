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До Литви втік ще один офіцер РФ: він попросив притулку

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 23:50

Російський лейтенант Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, дістався до Вільнюса і був затриманий оперативниками прикордонної служби цієї країни на вільнюському автовокзалі 10 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Після затримання у Вільнюсі військовослужбовця повернули на прикордонний КПП, де він перебував ще добу.

Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313-39 це "Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу". У звичайний час ця частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю.

"3 серпня я прийняв рішення покинути Російську Федерацію у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", – сказав Іван Корольов.

"Я брав участь у СВО, але перебував увесь цей час на території Російської Федерації. На території України я не був, – стверджує офіцер. – Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми приймали боєприпаси з усієї Росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну".

Заява від офіцера-артилериста, який був "заступником начальника складу обліково-операційного відділення польового артилерійського складу", 11 серпня була прийнята до розгляду, після чого його відправили до міграційного центру в Пабраде, де він перебуватиме, доки литовська влада розглядатиме його заяву.

Служба охорони державного кордону (СОДК) наразі розслідує обставини прибуття дезертира до Литви і не уточнює, чи в'їхав Корольов у країну нелегально, через державний кордон або через інші держави Шенгенської угоди. За даними TV3, офіцер опинився в Литві вдруге – раніше йому відмовили як нелегальному мігранту. СОДК поки що не підтвердила такої інформації.

Аналогічний випадок було зафіксовано в червні, коли до Литви прибув пілот ВПС Росії лейтенант Дмитрій Мішов. Російський льотчик звернувся до Департаменту міграції з проханням про надання притулку, його прохання було зареєстровано.

Теми: РосіяЛитва
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