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В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 23:50

Российский лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками пограничной службы этой страны на вильнюсском автовокзале 10 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на пограничный КПП, где он находился еще сутки.

Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 это "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа". В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

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"3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища", – сказал Иван Королев.

"Я участвовал в СВО, но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, – утверждает офицер. – Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину".

Заявление от офицера-артиллериста, который был "заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада", 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

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Служба охраны государственной границы (СОДК) сейчас расследует обстоятельства прибытия дезертира в Литву и не уточняет, въехал ли Королев в страну нелегально, через государственную границу или через другие государства Шенгенского соглашения. По данным TV3, офицер оказался в Литве во второй раз – ранее ему отказали как нелегальному мигранту. СОДК пока не подтвердила такой информации.

Аналогичный случай был зафиксирован в июне, когда в Литву прибыл пилот ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов. Российский летчик обратился в Департамент миграции с просьбой о предоставлении убежища, его просьба была зарегистрирована.

Темы: РосcияЛитва
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