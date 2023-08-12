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Ворог атакував 6 громад Сумщини, скидав міни

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 00:18
Ворог атакував 6 громад Сумщини, скидав міни
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумської області, пошкодили житлові господарства.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 51 вибух.

Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 7 вибухів та артилерії, 6 вибухів).

Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували громаду дроном-камікадзе, 1 вибух.

У Хотінській громаді зафіксовано гранатометний обстріл, 7 вибухів АГС.

У Великописарівській громаді – обстріл з гранатометів, 18 вибухів АГС.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії, 2 вибухи.

На Новослобідську громаду ворог скинув 6 мін.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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