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Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 00:18
Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья Сумской области, повредили жилые хозяйства.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксирован 51 взрыв.

Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская громады.

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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 7 взрывов и артиллерии, 6 взрывов.

Вследствие одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилых хозяйства. Также россияне атаковали громаду дроном-камикадзе, 1 взрыв.

В Хотинской громаде зафиксирован гранатометный обстрел, 7 взрывов АГС.

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В Великописаревской громаде – обстрел из гранатометов, 18 взрывов АГС.

По Юнаковской громаде россияне ударили из артиллерии, 2 взрыва.

На Новослободскую громаду враг сбросил 6 мин.

В Краснопольской громаде был минометный обстрел, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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