Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины
В течение прошлого дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья Сумской области, повредили жилые хозяйства.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксирован 51 взрыв.
Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская громады.
По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 7 взрывов и артиллерии, 6 взрывов.
Вследствие одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилых хозяйства. Также россияне атаковали громаду дроном-камикадзе, 1 взрыв.
В Хотинской громаде зафиксирован гранатометный обстрел, 7 взрывов АГС.
В Великописаревской громаде – обстрел из гранатометов, 18 взрывов АГС.
По Юнаковской громаде россияне ударили из артиллерии, 2 взрыва.
На Новослободскую громаду враг сбросил 6 мин.
В Краснопольской громаде был минометный обстрел, 4 взрыва.