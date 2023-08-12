Трьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники
Субота, 12 серпня 2023, 02:32
Вночі 12 серпня Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області –загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"
Деталі: У цих областях була оголошена повітряна тривога.
Також раніше Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Донецькій та Запорізькій областях.
Оновлено: О 03:34 Повітряні сили оголосили відбій загрози.