Трьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники

Вночі 12 серпня Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області –загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

Деталі: У цих областях була оголошена повітряна тривога.

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Також раніше Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Донецькій та Запорізькій областях.

Оновлено: О 03:34 Повітряні сили оголосили відбій загрози.