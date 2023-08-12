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Трьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 02:32
Трьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники
ілюстративне фото безпілотників, Anton Petrus

Вночі 12 серпня Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області –загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

Деталі: У цих областях була оголошена повітряна тривога.

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Також раніше Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Донецькій та Запорізькій областях.

Оновлено: О 03:34 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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