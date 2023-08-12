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Трем областям угрожали вражеские БпЛА – воздушники

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 02:32
Трем областям угрожали вражеские БпЛА – воздушники
иллюстративное фото беспилотников, Anton Petrus

Ночью 12 августа Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

Детали: В этих областях была объявлена воздушная тревога.

Также ранее Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Донецкой и Запорожской областях.

Обновлено: В 03:34 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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