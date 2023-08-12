Трем областям угрожали вражеские БпЛА – воздушники
Суббота, 12 августа 2023, 02:32
Ночью 12 августа Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!"
Детали: В этих областях была объявлена воздушная тревога.
Также ранее Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Донецкой и Запорожской областях.
Обновлено: В 03:34 Воздушные силы объявили отбой угрозы.