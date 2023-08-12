Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Субота, 12 серпня 2023, 04:12
Під ранок 12 серпня Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".
Деталі: Повітряну тривогу оголосили в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.
Оновлено: О 04:28 Повітряні сили оголосили відбій загрози.