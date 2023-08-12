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Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 04:12
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Під ранок 12 серпня Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

Деталі:  Повітряну тривогу оголосили в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.

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Оновлено: О 04:28 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

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Теми: повітряна тривога
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