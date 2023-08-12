Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
Суббота, 12 августа 2023, 04:12
Под утро 12 августа Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".
Детали: Воздушную тревогу объявили в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
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Обновлено: В 04:28 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
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