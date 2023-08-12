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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 04:12
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
воздушная тревога, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Под утро 12 августа Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

Детали: Воздушную тревогу объявили в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.

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Обновлено: В 04:28 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

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Темы: воздушная тревога
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