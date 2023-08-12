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На Херсонщині окупанти планують провести "ревізію" майна українців – спротив

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 05:54
На Херсонщині окупанти планують провести ревізію майна українців – спротив
в’їзний знак у Херсонську область, фото wikimapia.org

На окупованій території Херсонської області загарбники планують провести "інвентаризацію" рухомого і нерухомого майна українців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених землях Херсонської області планує провести інвентаризацію "безгосподарчих об’єктів".

Під цією назвою окупанти мають на увазі те майно, яке лишили українці тікаючи від російського "звільнення". Спеціальні інспектори будуть шукати як рухоме, так й нерухоме майно, де немає власників".

Деталі: За даними ЦНС, також росіяни будуть виявляти майно "самозахоплених" об’єктів, тобто майно українців, які лишились жити на ТОТ, але не переоформлюють право власності у фейкових російських структурах.

"Після виявлення такого майна росіяни погрожують його "націоналізувати", тобто офіційно пограбувати місцевих мешканців", – додають у спротиві.

Теми: Херсонська областьокупація
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