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На Херсонщине оккупанты планируют провести "ревизию" имущества украинцев – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 05:54
На Херсонщине оккупанты планируют провести ревизию имущества украинцев – сопротивление
въездной знак в Херсонскую область, фото wikimapia.org

На оккупированной территории Херсонской области захватчики планируют провести "инвентаризацию" движимого и недвижимого имущества украинцев.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Российская оккупационная администрация на временно захваченных землях Херсонской области планирует провести инвентаризацию "бесхозяйственных объектов".

Под этим названием оккупанты имеют в виду то имущество, которое оставили украинцы убегая от российского "освобождения". Специальные инспекторы будут искать как движимое, так и недвижимое имущество, где нет владельцев".

Детали: По данным ЦНС, также россияне будут выявлять имущество "самозахваченных" объектов, то есть имущество украинцев, которые остались жить на ВОТ, но не переоформляют право собственности в фейковых российских структурах.

"После обнаружения такого имущества россияне угрожают его "национализировать", то есть официально ограбить местных жителей", – добавляют в сопротивлении.

Темы: Херсонская областьоккупация
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