На Бахмутському і Куп’янському напрямках росіяни вели безуспішний наступ – зведення

Росіяни продовжують відновити втрачені положення, а також минулої доби не мали успіху в наступальних діях на Бахмутському і Куп’янському напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Сьогодні (12 серпня – ред.) вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється".

Деталі: Протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.